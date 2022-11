Jessica Simpson preocupa a sus fans al lucir demacrada

La cantante y actriz Jessica Simpson tiene un mensaje para quienes han estado expresando preocupación por ella a través de las redes sociales en los últimos días: está bien y, además, ha estado sobria durante cinco años.

El alboroto comenzó el jueves, cuando Simpson publicó un anuncio de Pottery Barn Kids en el que la cantante muestra los productos de la marca en la habitación de su hija de 3 años. Los comentarios de Instagram decían «¿Está ella bien?» y «parpadea dos veces si necesitas ayuda, jess», y uno señala que después de la campaña para «salvar» a Britney Spears, podría ser necesario iniciar una similar para Simpson. La principal de sus preocupaciones, según TMZ, fue que la voz y el habla de Simpson parecían «fuera de lugar» para muchos de ellos, y algunos señalaron que parece estar hablando lentamente y esforzándose por obtener las palabras correctas.

En una publicación de seguimiento el domingo, Simpson compartió un clip de ella cantando su canción «Party of One», que Los Angeles Times llama un «himno de autoempoderamiento». «Necesitaba estar en mi estudio hoy porque aquí es donde me conecto a mí mismo y me curo. Por mucho que haya aprendido a bloquear el ruido destructivo… los comentarios y juicios de las personas aún pueden herir profundamente con su incesante insistencia ‘nunca serás bueno'». suficiente'», escribió en un extenso pie de foto. «Lo más importante que he aprendido durante los últimos 5 años sin que el alcohol sea un protector para el escapismo, es que PUEDO y SIEMPRE lo superaré». Simpson ha sido abierta sobre sus cambios en la apariencia recientemente, ya que se sometió a un estiramiento facial no quirúrgico el mes pasado y compartió sobre el viaje de pérdida de peso de tres años que la llevó a perder 100 libras.