Nicole es ahora un huracán de categoría 1 que se dirige a la costa de Florida. Es el octavo de la temporada 2022, y por lo tardío que ha resultado su paso, la pone a la par de la temporada 2001. (Seguir leyendo…)

*Chequea el tuit del NOAA:

As night falls over the Atlantic, Tropical Storm #Nicole has become a #hurricane.

Get the latest: https://t.co/ScLdyBaJZb https://t.co/7oIfw2hAWn pic.twitter.com/Q6IRhCvDbz

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 9, 2022