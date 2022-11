Cabina de un Boeing 757 se llena de humo y aterriza de emergencia

Un vuelo de Delta Air Lines de Atlanta a Los Ángeles se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Albuquerque el martes después de que la cabina del avión pareció llenarse de humo, dijo la aerolínea.

El vuelo 2846 de Delta se dirigía al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta cuando lo que un portavoz de Delta describió como un olor a humo comenzó a llenar la cabina.

Los miembros de la tripulación de vuelo también observaron un problema de rendimiento con uno de los dos motores de la aeronave, lo que provocó el desvío, dijo el portavoz el martes. No estaba claro si el humo estaba relacionado con el problema del motor.

“Todo era normal y luego, de repente, había humo en la cabina”, dijo Mason Weiner, un pasajero del vuelo que capturó un video del leve humo que inundaba el avión, a NBC News el martes.

«Alguien comenzó a gritar que había un incendio, pero los asistentes de vuelo (de una manera muy profesional) les dijeron a todos que se relajaran, que no era un incendio y que se mantuvieran sentados», dijo Weiner.

El avión aterrizó de manera segura en Albuquerque International Sunport y Delta dijo que sus equipos estaban organizando que el vuelo continuara en otro avión que llegaría a Albuquerque más tarde el martes por la noche. La aerolínea no respondió de inmediato a una solicitud de actualizaciones el miércoles por la mañana.

Scary moment on #delta flight 2846 from ATL-LAX as an engine went out and the smoke from burnt oil came into the cabin.

The crew was amazing and made everything as smooth as possible while making an emergency landing in #Albuquerque @Delta pic.twitter.com/HCtc8LI0GY

— Mason Weiner (@MasonWeiner84) November 1, 2022