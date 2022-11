Venden guante de Babe Ruth en precio récord

Un guante de béisbol usado por Babe Ruth durante su tiempo con los Yankees de Nueva York se vendió por un precio récord de 1,5 millones de dólares en una subasta.

Hunt Auctions proporcionó detalles sobre la venta del guante, que data de entre 1927 y 1933:

En agosto, Alvin Goodley de Rarest, informó que el récord anterior de un guante de béisbol era un Lou Gehrig de 1939 por 389,500 dólares.

Ruth estuvo con los Yankees desde 1920 hasta 1934 después de comenzar su carrera como miembro del rival Boston Red Sox. El antiguo rey jonrón de la MLB terminó su carrera con una temporada como miembro de los Boston Braves.

El período de tiempo durante el cual usó el guante contó con los tres últimos de sus siete campeonatos de la Serie Mundial en 1927, 1928 y 1932.

Babe catches a record. Significant Babe Ruth professional model glove c. 1927-33 from the Jimmy Austin collection drew national and international bidding interest. The glove was authenticated and deemed as a possible match by @PSAcard pic.twitter.com/IeBEjdsUwk

— Hunt Auctions (@HuntAuctions) November 12, 2022