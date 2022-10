Un cafecito con mantequilla

Chequea la caricatura del día de Cristian Hernández.

Mantequilla, cuyo nombre real es Wilkin García Peguero, presidente de la empresa 3.14 Inversiones, invitó al superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, a tomarse un café juntos para explicarle que su negocio no corresponde a un sistema Ponzi o tipo piramidal.

“Yo le diría que quizás, en su condición de economista, él está en lo correcto. O sea, de decirle a la población que deben tener cuenta (cuidado). Pero yo le diría al superintendente de Bancos, que nos tomemos un cafecito y si él me asegura que no se lo va a decir a nadie entonces yo le voy a explicar que lo mío no es pirámide”, le dijo Mantequilla al funcionario. (Seguir leyendo…)