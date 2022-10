El jefe de Apple nombra el lenguaje que cada niño necesita saber

El CEO de Apple, Tim Cook, cree que pronto miraremos hacia atrás a una vida sin realidad aumentada (AR) y nos preguntaremos cómo hemos vivido sin ella. En una conversación con Bright, Cook llama a la programación la habilidad más importante que puede aprender y al clima nuestro mayor desafío conjunto.

El CEO de Apple, Tim Cook, está en Europa esta semana y visitó, entre otras cosas, el set de filmación de la serie Ted Lasso en Inglaterra y una sala de investigación en Alemania. Terminó su visita en Nápoles, Italia. Allí, Cook recibió un doctorado honorario en Innovación y Gestión Internacional de la Universidad de Nápoles Federico II. Bright estuvo presente y habló con Cook después de un recorrido por la App Developer Academy, un plan de estudios gratuito que prepara a los estudiantes para una carrera como desarrollador de aplicaciones.

‘Las posibilidades de AR van mucho más allá’

Cook ha llamado a la realidad aumentada (AR) la mayor promesa tecnológica para el futuro durante años. Con AR, los objetos virtuales se muestran sobre el mundo real, por ejemplo, a través de la cámara de un teléfono inteligente o a través de gafas inteligentes. Cook les dijo a los estudiantes que pronto recordaremos una vida sin AR como ahora estamos mirando hacia atrás en una vida sin un teléfono inteligente o sin Internet. «No será tanto tiempo», dijo Cook.

En una conversación con Bright, entró en más detalles. «Las aplicaciones AR ya están en la App Store, pero las posibilidades irán mucho, mucho más allá», dijo Cook a Bright. «Creo que AR es una tecnología profunda que afectará todo. Imagínese de repente poder enseñar con AR y demostrar cosas de esa manera. O médicamente, etc. Como dije, realmente vamos a mirar hacia atrás y pensar en cómo una vez vivió sin AR».

Cocinar sobre el metaverso

Muchas empresas de tecnología utilizan actualmente el término «metaverso» como un punto en el horizonte. Apple no ha sido atrapada usando la palabra todavía, y hay una buena razón para ello, según Cook. «Siempre pienso que es importante que la gente entienda qué es algo. Y realmente no estoy seguro de que la persona promedio pueda decirte qué es el metaverso».

La realidad virtual, una tecnología más claramente definida, tiene cierto uso, según Cook. «Es algo en lo que realmente puedes sumergirte. Y eso se puede usar de una buena manera. Pero no creo que quieras vivir toda tu vida de esa manera. La realidad virtual es para períodos establecidos, pero no es una forma de comunicarse bien». Así que no estoy en contra, pero así es como lo veo», dice Cook.

Los competidores, encabezados por la empresa matriz de Facebook, Meta, presentan el metaverso como una especie de mundo digital en el que las personas pueden reunirse y congregarse.

‘La programación es el único lenguaje universal’

Cook también habló mucho sobre la importancia de la programación. «Veo la programación como el único lenguaje universal. Es el lenguaje más importante que puedes aprender», dice Cook. «Por supuesto, su idioma nativo es más importante para la comunicación, pero un lenguaje de programación es una forma de aprovechar su creatividad. Realmente pone a trabajar sus habilidades de pensamiento crítico, y puede usar eso en muchos aspectos de su vida».

Según Cook, la programación merece un lugar permanente en el plan de estudios. «Creo que todo el mundo debería aprender a programar antes de graduarse de la escuela secundaria y, de hecho, creo que debería enseñarse en la escuela primaria», dijo el CEO de Apple.

El cambio climático como el mayor desafío

En términos de desafíos, Cook ve el mayor rompecabezas colectivo en el problema climático. “Todos tenemos una responsabilidad en eso”, dice. «El mundo ahora está en un curso insostenible. Todos hemos visto los efectos del cambio climático, desde olas de calor en Europa hasta maremotos en Pakistán o el huracán que ahora está arrasando Florida».

«Como consumidor, debe preguntarse qué puede hacer. Y pueden ser cosas simples, como reciclar. Pero, como empresa, probablemente pueda hacer mucho más. Por ejemplo, el 99 por ciento de los metales de tierras raras en Apple Los relojes ahora se reciclan. Todavía no estamos al 100 por ciento, por lo que todavía tenemos trabajo por hacer, y todavía hay cosas en el reloj que no son reciclables. Pero todo esto es el resultado de equipos de investigación, todos ellos formados por personas. que están marcando una gran diferencia», dijo Cook.

“En última instancia, queremos pasar a un mundo libre de emisiones. Apple quiere contribuir a eso, por ejemplo, mediante el uso de energía 100 por ciento renovable. de plástico. Todos hacían eso, era la norma. Pero resultó que usamos 600 toneladas de plástico para eso. Nos desafiamos a nosotros mismos a hacerlo de manera diferente, y ahora no lo usamos en nuestros empaques».

Luchando contra los problemas a través de la tecnología

Según Cook, la tecnología definitivamente no es un sustituto de la política. «La tecnología es capaz de abordar los mayores problemas que afectan a la humanidad. Pero tengo un gran aprecio por el proceso político y las personas electas que nos sirven. Y también me doy cuenta plenamente de que no soy uno de ellos, tengo un papel. Eso es empoderar personas con productos que les permitan hacer cosas que no podrían hacer de otra manera. A su manera: más productivas, más creativas, cualquiera que sea su objetivo. Y mientras hacemos eso, queremos dejar el mundo como un lugar mejor que como lo encontramos.»

Apple se enfrenta actualmente a la oposición de los políticos tanto en Estados Unidos como en Europa. Cuando se trata de puertos de carga universales, por ejemplo, o las reglas que usa Apple en su App Store. “Cuantas más barreras pones en algo, menos innovador puede ser”, dice Cook. «Así que tienes que preguntarte si lo que estás pidiendo realmente vale la pena». Le preguntamos a Cook cómo ve el conocimiento técnico de los políticos. «Creo que hay muchos políticos muy inteligentes que entienden bien las cosas. Y el papel del electorado en una democracia es elegir a las personas que prefieren ver como representantes».

La tecnología como espejo

Según Cook, la tecnología no es necesariamente buena o mala. El Consejero Delegado también abordó este tema durante el discurso de presentación de su doctorado honoris causa. «Estamos en un punto de inflexión en la historia», dijo Cook. «Desde la devastadora guerra en Ucrania hasta la profunda incertidumbre que impregna la economía global, nos enfrentamos a desafíos desconocidos, sin duda. Pero este también es un momento de oportunidades, donde las promesas y el potencial de la innovación están creciendo más rápido que nunca».

«Las tecnologías emergentes continúan redefiniendo lo que es posible. En Apple, nos inspiramos en ese potencial. Creemos que la tecnología, cuando se infunde con la humanidad, puede tener un gran efecto positivo en el mundo. Pero también creemos que la tecnología no es inherentemente buena o inherentemente maldad. Es un espejo que refleja las ambiciones e intenciones de quien lo hizo», dijo Cook.

‘Sigue haciendo las preguntas correctas’

«El futuro puede parecer incierto hoy», concluye Cook. «Pero no puedo evitar ser optimista. Porque dondequiera que miro, veo potencial. Sí, nuestro mundo es complejo y crece día a día. Fue un matemático italiano quien dijo: ‘Cuando las cosas se complican demasiado, a veces tiene sentido detenerse y preguntarse, ¿hice la pregunta correcta?'»

«Espero que los aspirantes a innovadores que todos llevamos dentro se tomen en serio esa sabiduría. ¿Ha hecho la pregunta correcta? ¿Sus valores lo están guiando a la respuesta correcta? Porque no es suficiente preguntar cómo las personas pueden mejorar la tecnología, si tampoco preguntes cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas».