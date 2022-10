Raphy Pina explica cómo se comunica desde prisión

Raphy Pina por Instagram: “Qué hace un preso como Pina? Pues un preso como Pina, podrá tener la fortuna fuera de las rejas pero en la cárcel es igual a los demás. Tiene 6 Telefonos que proovee la prision y puedes llamar 510 minutos al mes. Cada llamada tienen una duracion de 10 minutos, luegos esperas 15 minutos para volver a usar. El horario de llamadas es de 6 am a 11 pm.

Tiene acceso a Email, con 6 computadoras que provee la prision, tiene horario igual de 6 am a 11 pm, por cada email cobran unos centavos y hay que tener dinero en la cuenta para realizar. Cada email es verificado por el dept de correccion y le dan aprove a lo que ellos entiendan. Ya pueden entender un poco mas de mis mensajes cierto?

Tambien recibimos cartas y enviamos las veces que querramos, tenemos un area de recreacion Gigante que tiene gym pasivo, maquinas de hacer ejerccicios cancha de balon pie, 4 canchas de baloncesto, 5 de handball.

Tengo visita dos veces al mes, solo dos personas una vez por visita , dos horas y se hablan a travez de una cortina de plastico trasparente y no puedes tocar a la visita en ningun momento.

Este proceso, claro no se le desea a nadie ni mucho menos se alegren por eso por que cuando llegue no vi restricciones de quienes no pueden estar , asi que seas tu o alguien cercano le puede tocar.

A mi, no me vean derrotado pues deje todo corriendo, veanlo como que estoy aqui en el piso de una prision, pero no es por que me cai, es por que estoy esperando mi turno para volver a jugar handball que soy malo pero no me quito cómo en todo. También estoy estudiando para aprender y me restan tiempo y ver a mi familia lo mas pronto posible con

favor de DIOS . BTW esta es la foto Favorita de Vida ,,😘😘😘😘😘

Espero que con esto, los Abogados y Fiscales de Instagram sepan que no estamos en Alcatraz.

Saludos desde Butner North Carolina.

ahhhhhh La foto tambien fue de una camara de la Prision, POR SI 😁

Los Quiero ! El Chapito de butner”