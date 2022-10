El padre minero que se robó el corazón del internet

Un padre de familia se volvió viral en los Estados Unidos después de que se le viera junto a su hijo en un partido de basquetbol colegial, solo que el hombre parecía recién salido de su trabajo al lucir su uniforme de minero y su rostro manchado por el carbón.(Seguir leyendo…)

My family’s American dream started in a Clarksburg, WV coal mine, so this picture hits home.

From what I’ve been told, after his shift, he raced to be with his son & watch our team. Don’t know who this is, but I have tickets for him & his family at Rupp to be treated as VIPs!! pic.twitter.com/a5BJXUnK2v

— John Calipari (@UKCoachCalipari) October 24, 2022