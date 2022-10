¿Qué pasó con el ojo de Katy Perry? La cantante ha expresado en varias ocasiones que su derecho es un “ojo torcido”, o “wonk eye”, como ella lo llama. (Seguir leyendo…)

Chequea este video relacionado:

She got that Pfizer eye pic.twitter.com/KrGfQJSjHH

— Hodgetwins (@hodgetwins) October 24, 2022