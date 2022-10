‘No estas sola’: jevo de La Ross María

Samuel Dilone Castillo, mejor conocido como Dj Sammy, pidió ‘empatía y respeto’ por su prometida la cantante La Ross María quien está atravesando una situación de salud.

Dj Sammy por Instagram:

Dios nos mandó a amar, no a juzgar. Es pecado juzgar y mas aún desconociendo corazones o postura. Como humanos necesitamos mas empatía, sensatez, respeto y sobre todo amor al prójimo y mas en sus momentos más difíciles. Ross María mi amor, siempre has sido una guerrera, Dios te ha bendecido grandemente y quiere seguir bendiciéndote. Te amo como tu solo sabes mi niña de cristal, tu familia te ama y te necesita, tu equipo de trabajo te aman y tus fanáticos también te aman. Oramos por ti para que todo aquello que turbe tu mente desde niña, El Señor Jesucristo lo reprenda y lo eche fuera. Que Dios siga obrando en ti, no estas sola. Te amamos. ❤️🙏💖

