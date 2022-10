Yankees saca a pitcher dominicano sin hit ni carrera en la séptima entrada

La jornada del lunes 3 de octubre en la MLB dio un giro interesante en el Globe Life Field de Arlington cuando, además de seguir la búsqueda de Aaron Judge por su jonrón 62 de la temporada, el dominicano Luis Severino lanzó 7.0 entradas sin hit ni carrera ante Texas Rangers. En una decisión siempre controversial, el cuerpo técnico de Yankees decidió sacarlo del encuentro. (Seguir leyendo…)

Chequea a Luis Severino quillado con el manager:

Tras retirar la séptima entrada, Severino regresó a la banca de los Yankees. Antes de que pudiera hacer otra cosa, el manager Aaron Boone lo tomó por los hombros y le comenzó a explicar los motivos por los cuales lo sacaría del juego.

Aaron Boone had to tell Sevy that he’s taking him out of the game with a no-hitter through seven. He was not pleased pic.twitter.com/dCUrjQaqbE

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 4, 2022