El senador Luis Sepúlveda por el Estado de New York sometió un proyecto de ley que permitiría la reciprocidad de la licencia de conducir dominicana en el estado de New York. Con esto se busca facilitar la vida de miles de dominicanos que viven y trabajan en la gran manzana. El director de comunicaciones Rusking Pimentel, anunció que por primera vez en la historia de la legislatura del Senado de New York un proyecto como este ha sido sometido. (Seguir leyendo…)