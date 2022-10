Influencer explica cómo sucedió la estafa con boletas de Bad Bunny

La modelo e influencer Leidyn Bernárdez, denunció a través del programa Esto no es Radio que fue víctima de estafa y fraude luego de comprar entradas de forma digital para los conciertos que este viernes 21 y sábado 22 de octubre que llevará a cabo Bad Bunny en el estadio Olímpico Félix Sánchez.

Todo comenzó cuando un joven de nombre Carlos Álvarez se contactó con la influencer para trabajar una promoción, la cual consistía en publicar en sus historias un arte facilitado por Álvarez para que con ayuda de los más de 200 mil seguidores de Leidyn se vendan las boletas.

Para proceder la promoción, la instagramer le solicitó 15 mil pesos y una entrada al concierto para el área VIP, condiciones que el joven aceptó sin inconvenientes.

“Él me envió la boleta digital y ahí arrancamos y empezamos la promoción, él me escribe luego y me dice ‘mira, hay varios amigos tuyos que se quieren juntar conmigo en Uepa y quieren comprar varias taquillas, ellos te van a escribir a ti para confirmar que tú estás conmigo en esto de las taquillas. Me escribieron varios amigos míos para asegurarse y yo les dije: ‘sí, júntate con él, que él me vendió la taquilla mía también’”, expresó la influencer, asegurando que ahí fue donde tuvo el error, por no verificar de dónde provenía el joven. (Seguir leyendo…)

