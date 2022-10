Aaron Judge rompe récord de la Liga Americana

El jugador de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, rompió el récord de cuadrangulares en una temporada de la Liga Americana de Roger Maris, conectando su jonrón número 62 del año en un juego contra los Rangers de Texas. Judge conectó el martes el jonrón récord ante el lanzador Jesús Tinoco en el primer inning del segundo juego en Arlington, Texas. (Seguir leyendo…)

Mira la reacción de su mamá:

The relief on Aaron Judge’s mom’s face after he finally hit 62 🙌🥲 pic.twitter.com/hYA9s2diPn

— ESPN (@espn) October 5, 2022