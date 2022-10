Encuentran rana dentro de bolsa de bananas de Sainsbury’s

Una familia se quedó boquiabierta después de encontrar un pequeño polizón resbaladizo en su bolsa de plátanos. La rana arbórea común de Hispaniola había viajado 4,300 millas desde la República Dominicana.

Los Holloway habían recibido una entrega de comida de Sainsbury’s en su casa en Tamworth, Staffordshire, cuando vieron a la criatura. Iain Holloway dijo: «Estábamos desempacando las compras en la cocina y mi esposa se volvió hacia mí y me dijo ‘mira, hay una rana en los plátanos’ y yo dije: ‘lo siento, ¿hay un qué en los plátanos?’

«Luego todos nos quedamos en la cocina mirándonos unos a otros preguntándonos qué hacer, ya que en realidad no hay un manual para este tipo de cosas. Llamamos a la RSPCA, quien nos aconsejó que buscáramos la información sobre las ranas en su sitio web, ya que no lo hicimos». No sé si era una especie no autóctona.

«Mientras tanto, nuestro hijo de 12 años comenzó a investigar un poco y nos dijo que pensaba que las marcas se parecían a una rana arbórea común de Hispaniola. Fue una completa sorpresa ver a esta pequeña criatura en nuestra cocina tan lejos de casa. y todos nos hemos reído un poco al respecto desde entonces”.



La RSPCA, que ahora cuida a la rana, cree que había estado envuelta con los plátanos ‘durante algún tiempo’ y el personal estaba asombrado de que estuviera en tan buenas condiciones. El oficial de rescate de animales Jonny Wood recogió la rana de Tamworth el 24 de septiembre, el día después de que la familia la encontrara.

Jonny dijo: “La pequeña rana estaba brillante y alerta y desde entonces se ha estado alimentando bien. La familia Holloway hizo exactamente lo correcto al no tocar al anfibio, dada la incertidumbre sobre con qué tipo de rana estábamos tratando».

La rana arbórea de La Española es común en La Española, una isla dividida en la República de Haití y la República Dominicana. Se encuentran desde el nivel del mar hasta los 6.600 pies, se reproducen en cuerpos de agua estancados y tienen una vida útil de cuatro a cinco años.

Un portavoz de Sainsbury’s dijo: «Casos como este son extremadamente raros porque contamos con procesos para evitar que sucedan».