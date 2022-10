El histórico debut de la hija de La Roca en la WWE

Ava Raine hizo historia en WWE NXT esta semana cuando la hija de Dwayne ‘The Rock’ Johnson hizo su debut oficial.

La estrella de 21 años, cuyo verdadero nombre es Simone Johnson, se ha convertido en la primera artista de cuarta generación de la compañía, ya que se reveló como la misteriosa mujer enmascarada que ha estado apareciendo en NXT desde hace un tiempo.

En el episodio del miércoles por la noche del programa de desarrollo NXT de WWE, el grupo Schism compuesto por Joe Gacy, Rip Fowler y Jagger Reid apareció en el ring con máscaras junto a la figura con capucha.

Después de que el trío discutiera lo que el grupo significa para ellos, el misterioso cuarto miembro se quitó la máscara y se reveló como la propia Ava Raine.

“El amor y la aceptación que The Schism me ha dado desafía cualquier noción preconcebida de quién se supone que debo ser”, dijo durante la gran revelación. “Esta familia me completa. Soy Ava Raine.

En términos de su familia de la vida real, su padre Dwayne, su abuelo Rocky Johnson y su bisabuelo, el «Gran Jefe» Peter Maivia, tuvieron un gran impacto en el mundo de la lucha libre.

Solo unos días antes de su primera aparición, el jefe de NXT, Shawn Michaels, se burló de que estaba cerca de estar lista para su debut.

«Tal vez para fin de año», dijo a los medios, incluido Metro.co.uk. Pero absolutamente 2023 y ciertamente en el futuro. [Ella es] muy cercana.

Ahora, los fanáticos estarán emocionados de ver por primera vez a Ava, cuyo entrenamiento temprano en la WWE se vio obstaculizado por lesiones después de que firmó su contrato en 2020, en el ring una vez que aparezca en su primer combate.

Las imágenes filtradas aparecieron en línea a principios de este año, y Ava ha estado impresionando a la gente con sus habilidades en el micrófono luego de su primera aparición frente a una multitud en vivo, que se produjo antes de su debut oficial en televisión.

Naturalmente, The Rock mismo vio imágenes del gran momento de Ava a principios de este año, y estaba orgulloso de su trabajo promocional, particularmente porque conoce muy bien la presión de estar ahí.

Hablando con Kerry Washington en Jimmy Kimmel Live!, dijo: “Ella hizo su debut en WWE, su federación más pequeña, NXT. Ella lo hizo tan bien. Ella salió allí en el micrófono. Tienes que estar preparado cuando sales. Ella tiene un nombre de lucha genial, Ava Raine.