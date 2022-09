Presentadora de la BBC mete la pata

Una presentadora de la BBC se disculpó después de anunciar incorrectamente la muerte de la reina Isabel II en las redes sociales.

La Reina se encuentra actualmente bajo supervisión médica en Balmoral, con la familia real, incluido el futuro rey, el Príncipe de Gales, a su lado.

Otros miembros de la familia se apresuran a viajar a Aberdeen para unirse a su majestad.

Hoy temprano, Yalda Hakim, presentadora de Impact with Yalda Hakim de BBC World News, publicó un anuncio incorrecto en Twitter.

Desde entonces, el tuit se eliminó y ella emitió una disculpa que decía: «Tuiteé que había habido un anuncio sobre la muerte de la Reina».

I tweeted that there had been an announcement about the death of the Queen. This was incorrect, there has been no announcement, and so I have deleted the tweet. I apologise.

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 8, 2022