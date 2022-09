Habla el supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón

El joven dio la cara por primera vez y afirmó que, además de estar seguro de su parentezco con ambas celebridades, hay exámenes médicos que comprueban su estabilidad mental.

Hace varios días, Santiago Alarcón compartió con sus seguidores en redes sociales un video a través del cual manifestó que está siendo acosado y extorsionado, según él, por un joven que desde hace años lo quiere involucrar en una “absurda” situación.

“Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, expresó.

Posteriormente, el actor antioqueño advirtió que este hombre, quien dice haber sido entregado en adopción hace 30 años y, de acuerdo con su declaración, ser también hijo de una estrella colombiana de la música internacional, le solicitó una millonada. (Seguir leyendo…)