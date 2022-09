Mark Zuckerberg perdió la mitad de su fortuna

La riqueza de Mark Zuckerberg se ha desplomado en US$ 71 mil millones este año, más que cualquier otro multimillonario rastreado por las calificaciones de Bloomberg.

Zuckerberg, de 38 años, tenía un valor de 142 mil millones de dólares en septiembre de 2021. El martes valía solo $ 56 mil millones, informó Bloomberg.

Los vientos en contra económicos significaron que Zuckerberg ocupó el puesto 20 entre los multimillonarios globales, su lugar más bajo desde 2014.

Incluso en un año difícil para casi todos los titanes tecnológicos de Estados Unidos, se destaca la riqueza borrada del director ejecutivo de Meta Platforms Inc. Su fortuna se ha reducido a la mitad y algo más, cayendo en $71 mil millones en lo que va del año, la mayor cantidad entre los ultraricos rastreados por el índice de multimillonarios de Bloomberg. Con $ 55,9 mil millones, su patrimonio neto ocupa el vigésimo lugar entre los multimillonarios globales, su lugar más bajo desde 2014 y detrás de tres Walton y dos miembros de la familia Koch.

Cayendo rápido

La disminución de la riqueza de Zuckerberg de $ 71 mil millones lo ha dejado 14 lugares en la lista de los más ricos del mundo.



Fue hace menos de dos años cuando Zuckerberg, de 38 años, valía $106 mil millones y se encontraba entre un grupo élite de multimillonarios globales, con solo Jeff Bezos y Bill Gates al mando de fortunas más grandes. Su riqueza aumentó a un pico de $ 142 mil millones en septiembre de 2021, cuando las acciones de la compañía alcanzaron los $ 382.

El mes siguiente, Zuckerberg presentó Meta y cambió el nombre de la empresa de Facebook Inc. Y desde allí ha ido cuesta abajo en gran medida mientras lucha por encontrar su lugar en el universo tecnológico.

Sus recientes informes de ganancias han sido pésimos. Comenzó en febrero, cuando la compañía no reveló ningún crecimiento en el número de usuarios mensuales de Facebook, lo que provocó un colapso histórico en el precio de sus acciones y recortó la fortuna de Zuckerberg en $31 mil millones, una de las mayores caídas en un día en la historia. Otros problemas incluyen la apuesta de Instagram en Reels, su respuesta a la plataforma de video de formato corto de TikTok, a pesar de que vale menos en ingresos publicitarios, mientras que la industria en general se ha visto afectada por un menor gasto en marketing debido a preocupaciones sobre una desaceleración económica.

Las acciones también están siendo arrastradas por las inversiones de la compañía en el metaverso, dijo Laura Martin, analista senior de Internet en Needham & Co. Zuckerberg ha dicho que espera que el proyecto pierda cantidades «significativas» de dinero en los próximos tres a cinco años.

Mientras tanto, Meta “tiene que recuperar a estos usuarios de TikTok”, dijo Martin. También se ve obstaculizado por un «escrutinio e intervención regulatorios excesivos», dijo.

A la compañía con sede en Menlo Park, California, le está yendo peor en 2022 que a la mayoría de sus pares de FAANG. Ha bajado un 57 % este año, mucho más que las caídas del 14 % de Apple Inc., el 26 % de Amazon.com Inc. y el 29 % de la empresa matriz de Google, Alphabet Inc. Meta incluso está reduciendo la brecha en las pérdidas de 2022 con Netflix Inc. ., que ha bajado un 60%.

Si no fuera por su esfuerzo en la realidad virtual, el gigante de las redes sociales “estaría más en línea con el lugar donde se encuentra Alphabet”, dijo Mandeep Singh, analista de tecnología de Bloomberg Intelligence. Meta podría eludir este problema escindiendo algunos de sus otros negocios, como WhatsApp o Instagram, dijo.

Casi toda la riqueza de Zuckerberg está atada a las acciones de Meta. Posee más de 350 millones de acciones, según la última declaración de poder de la compañía. El precio cambió poco a $ 146.18 a las 12:22 p.m. en Nueva York.

Zuckerberg ha intentado una especie de cambio de marca. Recientemente subió un video de sí mismo practicando artes marciales mixtas y se refirió repetidamente a sí mismo como un «diseñador de productos» en una conversación de tres horas en el podcast de Joe Rogan.