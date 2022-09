¿Quién juzgará a los jueces de la impunidad?

Altagracia Salazar

En varias ocasiones dijimos que como llevaban el caso Juniol Ramírez en la justicia, el caso del abogado terminaría en suicidio y que los jueces hallarían una explicación para las cadenas y el block con que se intentó que su cadáver no flotara en un oscuro caño de Santo Domingo Oeste.

El día en que apareció el cadáver la fiscal Diná Llaverías inició su presentación calificando a la victima de extorsionador, lo que de alguna manera se constituye en una explicación sino justificación mafiosa del crimen. El director de la OMSA fue imputado de corrupción y los casos separados. La fiscal Diná Llaverías tampoco pudo explicar porqué el expediente llegó incompleto a la coordinación de los juzgados de instrucción lo que impidió que el juez José Alejandro Vargas lo sorteara oportunamente, pero eso fue el inicio.

Argenis disfrutó de unas largas vacaciones en Estados Unidos pues en febrero pasado nos dimos cuenta de que nunca había sido solicitado en extradición y cuando por fín llegó al país sus abogados indicaron que la fiscal Llaverías y el entonces procurador habían actuado para excluir de las investigaciones a militares y políticos.

El discurrir del tiempo negó nuestra teoría inicial pero estuvo cerca. Con un block al cuello y pesadas cadenas las juezas tuvieron que condenar a Argenis Contreras quien cargará solito con el fardo del expediente OMSA. Todavía no se conocen las motivaciones de las juezas pero el precedente es importante.

Los jueces y juezas son todos productos de la era del PLD, porque 20 años no fueron nada para Gardel pero lo son para el resto de la humanidad, parecen haber internalizado la jurisprudencia de la impunidad y no hay manera de que encuentren la oportunidad de condenar a los ladrones, no importa las pruebas que se aporten.

Alguien me dirá que los tres casos conocidos: Odebrecht, Tucanos y la OMSA fueron llevados inicialmente por el corrupto YANALAN Rodriguez pero tampoco se puede negar el esfuerzo de los actuales lideres del Ministerio Público.

En los casos Tucano y Odebrecht las empresas brasileñas reconocieron el pago de sobornos y pagaron una multa por ello en los Estados Unidos, aquí parece que no hay manera de demostrarle a los jueces y juezas que hubo sobornados.

Es difícil defender el cambio de medida de coerción a los imputados en el caso Pulpo y a los encartados en la operación KAF, que están acusados de tráfico de armas, cuando se sabe que esos mismos jueces le negaron el cambio de medida de coerción a más de 14 mil presos pobres que siguen en las cárceles después de haberse cumplido el plazo de la medida original. Pareciera que la diferencia es el dinero.

En todos los casos viene la segunda instancia y habrá que esperar pacientemente aunque habrá pasado tanto tiempo que muchos casos habrán prescrito. Por eso los políticos quieren establecer un tiempo para los delitos de corrupción y en eso están de acuerdo de todos los partidos.

Ayer les decía que hasta ahora la única pena que hemos conocido para los depredadores del erario ha sido la cancelación de la visa americana que por suerte ha sido extensiva a sus hijos e hijas y por lo menos no pueden gastar sus fortunas en los iunaites y algunos están fuera del sistema bancario internacional.

Para quienes como yo somos optimistas por encima de todo, estas decisiones solo animan a seguir empujando la idea de la decencia. Si de algo se puede estar seguro es que las ruedas de la historia nadie la detiene por más esfuerzos que se hagan en el sentido contrario. A los ladrones solo les puedo decir que será hoy o mañana o cuando ya no existamos pero será.