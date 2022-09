Video: Pujols pega jonrón 696 y empata con Alex Rodríguez

El toletero de los Cardinales de San Luis, Albert Pujols, conectó el jonrón 696 de su carrera el sábado por la noche contra los Piratas para pasar al cuarto lugar empatado con Alex Rodríguez en la lista de todos los tiempos.

Ahora, solo Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714) tienen más jonrones que Pujols en el transcurso de su brillante carrera de 22 años en la MLB. Pujols, de 42 años, anunció en los entrenamientos de primavera que esta será la última temporada de su carrera, y se ha mantenido firme en eso, sin importar cuántos jonrones termine conectando.

Pujols, quien tiene 17 jonrones esta temporada para los Cardenales, también amplió su récord de la MLB al batear un jonrón ante 452 lanzadores diferentes. El excachorro Ryan Dempster permitió la mayor cantidad de jonrones de Pujols que cualquier lanzador al ceder ocho.

Consider that done ✅ pic.twitter.com/Up4PAXkD6F

— Cut4 (@Cut4) September 11, 2022