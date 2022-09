Presentador ‘ensayó’ el anuncio ‘frente al espejo del baño’

Alastair Campbell ha revelado cómo Huw Edwards se preparó para el evento de anunciar la muerte de la Reina en las noticias, incluido «ensayar frente al espejo de su baño».

El jueves 8 de septiembre, el Palacio de Buckingham anunció que la reina Isabel II había muerto a la edad de 76 años luego de ser atendida por médicos en su finca de Balmoral.

Edwards compartió las noticias de última hora en BBC News, ya que ya se le había visto con una corbata negra ese mismo día cuando brindó actualizaciones sobre la salud de la monarca.

Habiendo recibido grandes elogios por su cobertura, se dice que Edwards se ha estado preparando para este momento «durante algún tiempo», compartió la emisora ​​Campbell.

En un tuit compartido el viernes por la mañana, Campbell escribió que Edwards «me dijo hace unos meses que se había estado preparando, practicando e incluso ensayando frente al espejo de su baño para este momento durante algún tiempo».

“También dijo que la muerte de la Reina sería el mayor desafío para @BBCNews en su historia”.

En un segundo tuit, Campbell admitió que, dado que actualmente se encuentra fuera del país, no había visto gran parte de la cobertura de BBC News sobre la muerte de la Reina.

Sin embargo, se le informó que Edwards había sido «absolutamente brillante», y agregó: «Lo que no debería sorprender a nadie».

.@thehuwedwards told me a few months ago he had been preparing, practising and even rehearsing in front of his bathroom mirror for this moment for some time. He said too that the Queen’s death would be the biggest challenge to @BBCNews in its history. He did superbly 1/2 https://t.co/kpVUNDceiM

— ALASTAIR CAMPBELL (@campbellclaret) September 9, 2022