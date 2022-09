Francisca cumple el sueño de su madre (video)

Francisca por Instagram: ¡¡Nunca es tarde para cumplir un sueño señores!! Cómo llena el corazón de felicidad ver a los seres que amas cumpliendo sus sueño. Un día en la cocina de la casa mi mamá me sorprendió diciéndome que si sueño era ir a @waltdisneyworld @disneyworld.latino Me dio tanta ternura porque ella pensaba que por ser mayor Disney no era para ella. Yo le dije que era para todo el mundo!! Pasaron los días y en complicidad con Disney y mi familia de @despiertamerica pudimos cumplirle ese sueño. Ella ha tenido una experiencia mágica y especial. Ha sido muy feliz y yo maaaasss! Gracias a Dios por hacer todo esto posible.