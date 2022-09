Dominicanos reclutados en programa de investigación científica en Suiza

Los estudiantes dominicanos Andy Paulo Ramírez del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y Elibeth Martínez del The City College of New York, se han convertido en los primeros dominicanos en ser reclutados para participar en el CERN Summer Student Programme, un prestigioso programa de investigación científica para trabajar en los experimentos de Física de Altas Energías que realiza la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en Ginebra, Suiza(Seguir leyendo…)