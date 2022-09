Seguridad por poco expulsa a Camilo de su propio concierto

El cantante Camilo estuvo a punto de ser expulsado de su propio concierto en Orlando, Florida, después de que el personal de seguridad le negara el acceso a camerinos, según narró el artista colombiano. “Voy caminando al camerino y me para alguien de seguridad […] y me dice, dónde está tu escarapela (gafete de identificación) y le digo yo, ‘no tengo’. Y me dice, ‘¿por qué no tienes? No puedes estar acá’. Y yo, ‘no, yo soy el que voy a cantar’”, contó. Camilo intentó convencer al guardia de los camerinos que él era el artista que se presentaría en el concierto. Sin embargo, el personal de seguridad no creyó su historia. (Seguir leyendo…)