Raúl Mondesí dice que Pedro Martínez fue demasiado fuerte con Tatis Jr.

Héctor Gómez

Raúl Mondesí en desacuerdo con los comentarios que hizo Pedro Martínez sobre Fernando Tatis Jr. Entiende que Pedro fue muy fuerte en sus pronunciamientos.

Declaraciones de Raul Mondesí:

«El comentario que hizo Pedro, realmente tiene razón en parte, pero todos cometemos errores como seres humanos que somos. Unos más que otros. Pedro es mi amigo y mi hermano, yo lo estimo y lo respeto mucho, pero él fue demasiado fuerte con ese muchacho porque él no es ni el primero ni el último y si realmente él entiende que fue la crema o el spray, vamos a esperar que el tiempo diga qué fue lo que realmente él usó y si es falso o verdadero. Vamos a asumir que sea verdadero, un error lo comete cualquiera.

Ahora, él va a pagar por su error, pero tampoco vamos a agarrar una correa y le vamos a dar una pela, al contrario, Tatis Jr. y su familia lo que merecen es realmente en esta etapa es apoyo, sin olvidar de que lo que pasó estuvo mal. Esa es mi humilde opinión. Pedro fue muy fuerte con él porque Tatis Jr. no es el primero ni el último. Hay compañeros, tanto de Pedro como de mi persona que han sido señalados por el uso de esteroides y Pedro no se ha dirigido de la forma en que él lo hizo con Tatis Jr. Puedo mencionar nombres como Sammy Sosa, Manny Ramírez, Alex Rodríguez también, no lo digo yo, lo dice la prensa norteamericana.

También peloteros norteamericanos como Roger Clemens, Jason Giambi, José Canseco, es decir, un sin número de peloteros, tanto latinos como norteamericanos. Porqué coger el chucho y pegárselo en la espalda a este muchacho. No estoy de acuerdo con ese comentario que hizo Pedro. Realmente fue muy fuerte con Tatis Jr.

En esta etapa lo que tenemos que hacer es ayudar a levantarse, darle aliento, que siga tirando palante y si se demuestra que es culpable, que pague las consecuencias y que no vuelva a suceder.

El mundo no se ha acabado, ahora es que falta Tatis Jr. para rato».