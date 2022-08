“Se la pusieron en China”

Una hermana de Mami Jordan se quejó de que la mujer presa en Najayo no pudo despedir a su padre, quien murió el viernes, el mismo día en que a la influencer le fue ratificada prisión preventiva. A través de sus redes sociales, China Espinal, hermana de Mami Jordan, informó que su familiar no logró conseguir el permiso para que pudiera asistir a los funerales de su padre, ya que las autoridades le solicitaban acta de defunción y otros documentos que no les fueron posible conseguir a tiempo. (Seguir leyendo…)