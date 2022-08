‘Macarrulla, el segundo licenciado y despedido’

Altagracia Salazar

República Dominicana.–Lisandro Macarrulla es el segundo funcionario que renuncia luego de recibir una licencia en medio de una investigación por un caso de corrupción. En su caso el sometido en el expediente Medusa es su hijo, aunque el mismo expediente establece la actuación del hoy exfuncionario en la trama.

La primera que pidió una licencia para ser investigada fue la ministra de la juventud, Kinsberly Taveras que permaneció apenas dos meses en el cargo. En ambos casos los licenciados para investigación no han regresado. Los otros siete funcionarios renunciantes o sustituidos tampoco han vuelto a la administración Abinader.

El ultimo de la lista, Roberto Fulcar, explicaba ayer su status bajo el eufemismo de que fue sustituido no destituido como si existiera una fórmula alterna para la salida del gobierno.

Aunque la oposición política ha tratado de sacar provecho de la situación pareciera que el efecto es positivo para la imagen del presidente y del gobiero. El lunes habló el muy locuaz vocero del PLD en el senado y ayer el secretario general de la FUPU, Peñita. Ambos entienden que a Abinader se le está acabando el mundo por la salida de funcionarios.

La verdad es que tienen razón en tanto el país no tenía costumbre de que los funcionarios salieran de sus puestos por imputaciones de corrupción. No pasó en los 12 años de gobierno de Leonel ni en los 8 de Danilo. La frase Cuál corrupción pronunciada por Danilo Medina en medio del escándalo Odebrecht es muestra fehaciente de esa conducta.

Es evidente que ni en el PLD ni en la FUPU los casos de corrupción resultaron escandalosos o a su juicio la corrupción en la administración publica es una moda que se inició con su salida del gobierno. Es innegable que actuaron y trabajaron para que los casos de corrupción denunciados por la ciudadanía no pasaran del escándalo público.

Si alguien lo duda piense el curso del caso Odebrecht, Los Tres Brazos o Tucanos. La impunidad programada desde el aparato del estado superó incluso las declaraciones de culpabilidad reconocidas por las empresas brasileñas en dos de los casos más importantes a nivel hemisférico en los últimos 20 años. En Republica Dominicana hubo sobornos pero no sobornados.

Luis Abinader respetó una de sus promesas de campaña: el Ministerio publico independiente y lo que pasa es el resultado de esa decisión si le favorece o no será cuestión de tiempo para saberlo.

Su partido no lo acompaña en la aventura de un gobierno decente y en el que no prime el clientelismo. A veces pareciera que Abinader gobierna solo.

Cuando se escuchan las demandas de los perremeistas en el congreso hay que llegar a la conclusión de que no leen los diarios y no escuchan las noticias. La mayoría está convencido de que ocupa una curul porque tiene dinero o porque ofreció mucho y no acaban de entender que su partido está en el poder y tiene mayoría congresual porque la gente se hartó precisamente de que lo ellos defienden. (Sigue leyendo…)