“Yo no pienso tanto en la canción, pero todos los días me lo recuerdan en entrevistas -explica-. Aún no entiendo bien por qué pasó lo que pasó y no quiero entenderlo. No soy de mirar números, de contar premios… Lo que me importa es que solo trajo cosas buenas a mi vida y que conocí un lado del mundo que no conocía con mi música”. (Seguir leyendo…)