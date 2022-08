“Ha sido siempre un orgullo representar a la República Dominicana”

Desde que hace un par de semanas se anunciara la participación de Chris Duarte con el equipo de la República Dominicana que participará en la próxima ventana FIBA, los fanáticos no dejan de expresar su emoción y entusiasmo por verlo con la camiseta nacional. No obstante para el jugador que entra a su segundo año en la NBA con los Indiana Pacers esto no representa una presión adicional. (Seguir leyendo…)