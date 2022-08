‘Aventurerismo eléctrico y las barcazas’

Altagracia Salazar

Yo recuerdo cuando Leonel Fernández decidió que se construiría el aeropuerto de El Higuero y dijera sin empacho que era la decisiones del presidente de la República ahora no puede ser así.

En los Negros, Azua se instalarían, y uso el potencial del verbo que permite la duda, algunas barcazas para la generación eléctrica. La empresa que desarrolla el proyecto se llama Poweship Azua y la lidera un tal Carlos Roberto Matamoros Bregni.

Esa empresa ha conseguido un permiso del municipio para el uso del suelo y uno de medio ambiente para la instalación de la torres de transmisión por lo menos eso es lo que se conoce.

Yo no sé y en Azua no saben si para instalar las barcazas en un área de playa frente al único manglar de los alrededores se necesita otro permiso pero por lo menos yo creo que se debería. Si ese existe la empresa no lo ha mostrado.

La instalación de 400 megavatios de energía en el esquema de corto plazo es una decisión del gobierno anunciada en mayor del año pasado. Ese esquema de suministro para garantizar el abasto en lo que se construyen soluciones de largo plazo es válido pero casi siempre da pie a la aparición del oportunismo económico nacional e internacional.

Hasta diciembre del año pasado en Boca Chica se libró una lucha contra la instalación de barcazas generadoras y varios medios pusieron en evidencia que la empresa Karpowership que lideraba la iniciativa había sido imputada de corrupción e incluso condenada en otros países.

En Azua parece ser otra empresa, por lo menos no tiene el KAR, es solo Powership, cuando buscamos al titular, el señor Matamoros Bregni, aparece con una empresa registrada en el país que se llama Dynex Energy Group. Aparece en Panamá con otra empresa vinculada a la data. Se podría entender que no tiene experiencia en el área porque

Una entiende perfectamente que el estado debe garantizar una seguridad en el abasto eléctrico para evitar contingencias provocadas por las salidas, programadas o no, de las plantas que sostienen el sistema eléctrico. Pero las barcazas hacen mucho ruido y no es solo el tema sonoro, es el ruido del aventurerismo internacional.

Para quien no conocer Los Negros es extrañamente la playa de arena blanca de Azua. Está frente al Puerto Viejo y termina en un hermos manglar que creo es el único cercano a la provincia que ha sobrevivido.

No soy ecoterrorista y creo que el hombre es el protagonista de la vida natural, pero las autoridades deben decidir cuanto daño permiten a esa vida natural en pro del desarrollo económico. (Sigue leyendo…)