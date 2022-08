El presidente de Pfizer da positivo por covid

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo el lunes que había dado positivo por covid-19 y que estaba experimentando síntomas muy leves.

Bourla, de 60 años, dijo que había comenzado un curso del tratamiento antiviral oral covid-19 de la compañía, Paxlovid, y se estaba aislando y siguiendo todas las precauciones de salud pública.

“Confío en que tendré una pronta recuperación”, dijo Bourla en un comunicado.

I would like to let you know that I have tested positive for #COVID19. I am thankful to have received four doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, and I am feeling well while experiencing very mild symptoms. I am isolating and have started a course of Paxlovid.

— Albert Bourla (@AlbertBourla) August 15, 2022