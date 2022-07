Will Smith rompe el silencio sobre la bofetada que le dio a Chris Rock

Will Smith ha compartido una larga disculpa con Chris Rock luego del drama de bofetadas de los Oscar, a principios de este año.

El famoso actor Fresh Prince of Bel Air irrumpió en el escenario en la ceremonia después de que el comediante hiciera una broma sobre el cabello de su esposa Jada Pinkett Smith.

Le dio una bofetada al actor de Everybody Hates Chris antes de regresar a su asiento, advirtiéndole que «mantenga el nombre de mi esposa fuera de su maldita boca».

En un nuevo video compartido en YouTube, la estrella, que luego ganó su primer Oscar por su papel en King Richard, habló con franqueza sobre el incidente y se disculpó con todos los afectados.

«Ha pasado un minuto… En los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando personalmente…», decía un mensaje.

«Hiciste muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder».

Reflexionando sobre por qué no se disculpó con Chris en su discurso ganador del Oscar, dijo: «En ese momento estaba confundido». Está todo borroso.

“Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, se comunicará.

«Te diré Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar».

Will también dirigió sus comentarios a la familia de Chris, luego de que su madre compartiera su enojo por la situación y dijo que fue como si la hubiera abofeteado en ese momento.

«Quiero disculparme con la madre de Chris», continuó. «Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y esa fue una de las cosas sobre ese momento que simplemente no me di cuenta, no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas en ese momento, así que quiero disculparme con la madre de Chris». .

“Quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con Tony Rock, teníamos una gran relación, Tony Rock era mi hombre y esto probablemente sea irreparable.

“Pasé los últimos tres meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento, y no voy a tratar de desempacar todo eso ahora.

«Pero puedo decirles a todos ustedes que no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento».

