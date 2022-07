“Se sintió normal”, fueron las palabras de Fernando Tatis Jr. al terminar su primera práctica de bateo en el proceso de rehabilitación de su lesión en la muñeca izquierda, realizada este martes por la tarde en el Comerica Park. (Seguir leyendo…)

Chequea este video relacionado:

Fernando Tatis Jr. took full BP for first time since having wrist surgery 🙌

(via @dennistlin)pic.twitter.com/KyZemMHcaS

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 26, 2022