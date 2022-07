Rihanna reaparece tras ser mamá

En ajustados leggins, Rihanna reaparece por primera vez tras convertirse en madre.

Rihanna reapareció por primera vez en público tras convertirse en mamá, en el festival de música Wireless Fest en Londres, donde su pareja A$AP Rocky tuvo una actuación musical.

