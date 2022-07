Graba momento en que rayo impacta la camioneta de su esposo

Graban momento en que cae un rayo sobre los ocupantes de una camioneta, quienes afortunadamente salieron ilesos aunque con fuertes dolores de cabeza y confundidos ante el estruendo.

Michaelle May Whalen, quien filmó las imágenes, le dijo a Storyful que su esposo y sus tres hijos viajaban en el vehículo frente a ella cuando este fue alcanzado por el rayo.

Whalen dijo que todos en el vehículo resultaron ilesos. Sin embargo, el camión quedó “completamente frito” por el rayo, dijo.

Whalen dijo que su familia regresaba a casa después de unas vacaciones cuando notó un rayo y comenzó a filmar.

“Empezó a llover y pensé que los relámpagos se miraban estupendos, así que estaba tratando de tomar una foto de los relámpagos y fallé cada vez”, dijo Whalen. “Así que mi yerno me sugirió que grabara un video en cámara lenta, y fue entonces cuando grabé el evento con la cámara”.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una advertencia meteorológica para la Bahía de Tampa el 1 de julio, advirtiendo de inundaciones repentinas.

LIGHTNING STRIKE CAUGHT ON VIDEO: On Friday, this lightning strike was so close to a #teamHCSO deputy driving on I-75, that it fried her work car!

Thankfully, no one was hurt.

Let this be a reminder, in a thunderstorm seek shelter. A house, business, or vehicle can save a life. pic.twitter.com/PileMcOCpe

— HCSO (@HCSOSheriff) July 6, 2022