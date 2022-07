La vicepresidenta Raquel Peña aseguró que el Gobierno está muy claro y que no se va a desenfocar, en respuesta a las críticas del expresidente Leonel Fernández, quien dijo el domingo que esta administración no podrá resolver la crisis económica porque no la reconoce. (Seguir leyendo…)

