Raquel Arbaje felicita a su jevo

Raquel Arbaje por Instagram: Mi querido Luis, te lo digo en persona pero por qué no decirlo por aquí, también. Aunque nuestras chicas no estén en este momento ( llegó Adri de sorpresa) , te deseamos muchas felicidades en este y todos los días.

Gracias le doy a Dios porque tengo un compañero de vida que ha sido un gran padre y esposo, pero también una fuente de inspiración para servir a nuestra gente.

Nunca olvidaré aquellos momentos difíciles de mi vida cuando más estuviste presente, abrazándome. Me diste lo que todos aspiramos a construir: una familia; y me has dado la oportunidad de saber que dentro del seno familiar es que nos hacemos más fuertes.

Disfrutemos este día y continuemos juntos sirviendo a todas las familias dominicanas.

Te amo hoy, mañana y siempre.

Tu Raquel ❤️