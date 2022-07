Paul Sorvino, estrella de ‘Goodfellas’ y ‘Law & Order’, muere a los 83 años

Paul Sorvino ha muerto a la edad de 83 años. El actor, más conocido por interpretar a Paulie Cicero en Goodfellas, murió esta mañana en Indiana, confirmaron sus representantes a TMZ.

Se pensaba que su esposa, Dee Dee, estaba a su lado en el momento de su muerte.

“Nuestros corazones están rotos, nunca habrá otro Paul Sorvino”, compartió su viuda en homenaje.

«Era el amor de mi vida y uno de los mejores artistas que jamás haya aparecido en la pantalla y el escenario».

Sorvino, nacido en Nueva York, asistió a la American Musical and Dramatic Academy cuando era joven, donde perfeccionó su oficio.

Hizo su debut en la película de 1970 Where’s Poppa, antes de aparecer en Made For Each Other, A Touch Of Class y The Stuff.

Aunque consiguió papeles en una serie de éxitos de la pantalla grande, su papel más famoso, sin duda, llegó en 1990, cuando interpretó a Paulie Cicero en el clásico de la mafia de Martin Scorsese, Goodfellas.

Actuó junto a Ray Liotta, Robert DeNiro y Joe Pesci en la película, que siguió al ascenso y eventual caída del miembro de la mafia Henry Hill.

Hablando sobre la parte icónica, previamente bromeó: «Hay muchas personas que piensan que en realidad soy un gángster o un mafioso, en gran parte debido a Goodfellas».

«Supongo que ese es el precio que pagas por ser efectivo en un papel».

En un artículo del New York Times sobre el 25 aniversario de Goodfellas, confesó que estaba aterrorizado después de aterrizar la película.

“Había hecho muchas comedias y dramas, pero nunca había hecho un tipo realmente duro. Nunca lo tuve en mí ‘, dijo en ese momento.

‘Y esta [parte] requería una letalidad, que sentí que estaba mucho más allá de mí. Llamé a mi manager tres días antes de que empezáramos a filmar y le dije: “Sácame. Voy a arruinar la imagen de este gran hombre y me voy a arruinar a mí mismo”. Él, siendo sabio, dijo: «Llámame mañana y, si es necesario, te sacaré».

“Luego iba al espejo del pasillo para ajustarme la corbata. Estaba desconsolado. Y me miré en el espejo y literalmente salté un pie hacia atrás. Vi una mirada que nunca había visto, algo en mis ojos que me alarmó.

‘Una mirada mortal sin alma en mis ojos que me asustó y fue abrumadoramente amenazante. Y miré al cielo y dije: “Lo has encontrado”.