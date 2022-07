Los riquitos cómplices de Yanalan

Altagracia Salazar

En República Dominicana hay categorías que solo existen en estos 48 mil cuadrados. Aquí tenemos ricos, tutumpotes, greñas y riquitos.

Los riquitos son ese grupo que creció entre los ricos, anda con los ricos, come con los ricos y hasta piensa como los ricos, pero no es rico. Es riquito

Conforme avanzamos la lectura de la acusación del caso Medusa en el que el ex procurador YANALAN Rodríguez es el principal imputado crece nuestra creencia de que la impunidad en favor de las clases privilegiadas ha fomentado en el país una delincuencia de cuello blanco protagonizada por apellidos sonoros que se sienten protegidos por su condición de élite. La acusación está llena de riquitos.

Contra ellos nunca hubo un ataque o una demanda. Para ellos no hay mano dura y contra ellos no aparecerá un comunicador de esos que insisten en que a los delincuentes hay que darle para abajo.

Sus nombres se dicen por lo bajo ante el temor de que la dificultad de probar algo termine en una demanda.

La operación Medusa ha encuerado esos apellidos y de paso el enorme enriquecimiento de una generación que no tiene manera de justificar su enorme riqueza. La mayoría es menor de 45 años y viven una vida de lujo sin que nadie pregunte de donde sale tanto dinero y como pueden sostener tal estilo de vida. Les sobran los penthouses, los yates, las villas y sabrá dios cuantas cosas más.

Ayer Joel me envió una lista relevante sobre el origen de esta mafia que hoy está en los tribunales.

Casa de Campo 92 entradas

El sector Bella Vista 17 entradas

Piantini 13 entradas

Paraiso 12

Arroyo Hondo 8

La Julia 9

Marina de Chavon 5

Mirador 4

Alameda 3

El Sector Naco 1

Malecon Center 1

Los Cacicazgos 1

Como ustedes entenderán después de eso busqué, sectores populares como MAquiteria, Los alcarrizos, la zurza, Mendoza y no aparecen en el famoso expediente. Si los imputados vinieran de esos barrios ya estaría el bocinerío creado por el PLD pidiendo mano dura y que le den pa bajo.

Este expediente ha desnudado dos cosas: Por un lado la corrupción sin limites de quienes se sienten nacidos para el privilegio, la gente que según la madre de YANALAN es de clase y por otro la podredumbre en los medios de comunicación de gente que no sabe que hacer y está tratando de convencernos de que el problema no es que se hayan robado miles de millones de pesos sino que en la lista de sometidos haya un funcionario de la administración actual. La imputación contra el hijo de Macarrulla que es contra Macarrulla padre solo demuestra la independencia del ministerio público y la decisión de Abinader de no proteger a nadie.

La acusación muestra además que entre quienes se dicen o se sienten ricos no hay lealtades. El número dos de YANALAN Rafael EStefano Cano ha sido el principal delator. Le siguen Enrique Bonetti y el ingeniero Antón Casanova, este último reveló que a Jean Alain había que entregarle el 20 % de las obras que se realizaban, y en efectivo.

Es una novela larga y cada día habrá algo relevante que contar.