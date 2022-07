Muere James Caan, actor de “El Padrino”

The Guardian

James Caan, el actor estadounidense conocido por su papel de Sonny Corleone en la epopeya de la mafia El Padrino, así como en una serie de películas clave en la década de 1970, murió a los 82 años.

La noticia la dio a conocer este jueves su cuenta de Twitter. Una declaración decía:

“Es con gran tristeza que les informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio. La familia agradece la efusión de amor y las más sinceras condolencias y les pide que continúen respetando su privacidad durante este momento difícil”.

Conocido por su estilo de vida fiestero, Caan se abrió camino en Hollywood en la década de 1970 y principios de la de 1980, antes de abandonar abruptamente la actuación y por lo que el actor describió como un «período bastante aterrador» que desapareció de la vista del público, antes de diseñar un regreso a fines de 1980, ganando elogios por películas como Misery, The Yards y Elf.

Caan nació en 1940 en el Bronx, Nueva York, hijo de un carnicero kosher. Deseoso de no seguir a su padre en el comercio de la carne, Caan inicialmente apuntó a una carrera como jugador de fútbol, ​​pero se interesó en la actuación después de estudiar en la Universidad de Hofstra en el estado de Nueva York, donde conoció a su futuro colaborador Francis Ford Coppola. Caan luego se unió a la Escuela de Teatro Neighborhood Playhouse; su primer crédito actoral importante fue un pequeño papel en la producción de Broadway de 1961 de Blood, Sweat and Stanley Poole, una obra de teatro sobre la Segunda Guerra Mundial de William Goldman y su hermano James.

Después de una serie de apariciones menores en cine y televisión, Caan alcanzó el estatus de actor principal en 1965 en el drama de carreras de autos stock Red Line 7000 de Howard Hawks, seguido de un papel junto a John Wayne y Robert Mitchum en El Dorado occidental de 1966 de Hawks. Caan fue elegido por Robert Altman, entonces poco respetado, en la película espacial Countdown de 1967, pero su primera asociación significativa con la nueva ola de Hollywood se produjo con la película de 1969 The Rain People, dirigida por Coppola, en la que Caan interpretó a un ex estudiante universitario que hacía autostop. estrella de fútbol que es recogida por el ama de casa de clase media insatisfecha de Shirley Knight.

Después de interpretar el papel principal en una decepcionante adaptación de 1970 de la célebre novela Rabbit, Run de John Updike, Caan logró un gran avance con El padrino de Coppola. Caan originalmente audicionó para el papel de Michael Corleone que eventualmente fue para Al Pacino, y fue favorecido por los ejecutivos del estudio, pero después de que Coppola insistió en Pacino, a Caan se le asignó otro gran papel, el hermano mayor de Corleone, Sonny. Caan recibió su única nominación al Oscar, como mejor actor de reparto, por la película, y su trabajo sigue siendo notable por la espantosa escena de la muerte de Sonny, para la cual Caan dijo que le colocaron más de 140 «squibs», o bolitas de sangre explosivas, para simular heridas de bala. .

Luego, Caan protagonizó una serie de películas de alto perfil en la década de 1970 que lo ubicaron firmemente en la nueva generación de talentos de la actuación estadounidense, incluida The Gambler (dirigida por Karel Reisz), la comedia de policías amigos Freebie and the Bean junto a Alan Arkin, y la parábola distópica de ciencia ficción Rollerball. También apareció en vehículos más tradicionales, como el musical de Barbra Streisand Funny Lady y la epopeya de la Segunda Guerra Mundial A Bridge Too Far. Caan también se hizo famoso por los papeles que rechazó, incluidos One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Apocalypse Now y Kramer Vs Kramer.

Thief, estrenada en 1981 y dirigida por Michael Mann, en la que Caan interpretó a un ladrón de cajas fuertes que se enfrenta a la mafia, era un buen augurio para su capacidad de reinventarse para la nueva década, pero la carrera de Caan se descarriló rápidamente. Afectado por la muerte de su hermana, así como por su copioso consumo de drogas, la carrera de Caan implosionó después de abandonar el thriller de Robert Ludlum The Holcroft Covenant (fue reemplazado por Michael Caine). Caan no aparecería en otra película de Hollywood hasta 1987, cuando Coppola lo eligió para su drama sobre la guerra de Vietnam, Gardens of Stone. Siguió con la popular Alien Nation, pero se restableció por completo con la adaptación de Stephen King, Misery, dirigida por Rob Reiner, en la que Caan interpretó al autor postrado en cama sujeto a las atenciones de la enfermera/fanática obsesiva Kathy Bates.

Caan trabajó de manera constante a partir de entonces, a menudo aprovechando sus modales abrasivos y su reputación de vida dura. Apareció en comedias, como Honeymoon in Vegas, Bulletproof y Mickey Blue Eyes, películas de suspenso de Hollywood, como Flesh and Bone, Things to Do in Denver When You’re Dead y Eraser, y dramas de prestigio ocasionales, incluido The Yards, un extenso la epopeya criminal dirigida por James Gray, y la parábola brechtiana Dogville de Lars von Trier. Caan también tuvo un papel en la exitosa animación Cloudy with a Chance of Meatballs, y en la recordada comedia navideña Elf, como el padre empresario de Will Ferrell. En 2018 apareció en la adaptación de Martin Amis Out of Blue de Carol Morley, como el padre de la víctima de asesinato Jennifer Rockwell.

Caan estuvo casado cuatro veces: entre 1961 y 1966 con Dee Jay Mathis, con Sheila Marie Ryan de 1975 a 1976, con Ingrid Hajek de 1990 a 1994 y con Linda Stokes de 1995 a 2017. Tuvo cinco hijos, uno de los cuales, Scott, lo siguió en la actuación, apareciendo en Gone in 60 Seconds, Ocean’s Eleven y el reinicio de Hawaii Five-0.