‘Gobierno debe revertir el incremento de 30% a la tarifa eléctrica’

José Peguero

Tras el reciente anuncio de suspender el incremento gradual de la tarifa eléctrica, el presidente del Partido Generación de Servidores, (GenS), ingeniero Carlos Peña, considera que el Gobierno debe revertir el incremento del 30% que ya se ha aplicado.

“Eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque ahora, sobre las costillas de los dominicanos, está pesando un 30% de incremento en la tarifa eléctrica. El PRM vino y subió la tarifa eléctrica que no se había tocado en 12 años”, precisó durante la entrevista realizada para el programa Las Exclusivas de José Peguero.

En ese orden de ideas, señaló que durante esos 12 años se tomó del presupuesto general del Estado, equivalente al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), para cubrir el déficit eléctrico durante todos esos años.

“O sea, al final del camino, quienes pagaban esos déficits que se generaban entre la tarifa técnica y la tarifa aplicable, éramos todos los dominicanos que lo cubríamos”, agregó.