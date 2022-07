‘La muerte de Frederick no puede quedar en estadística’

Altagracia Salazar

La familia de Frederick Pérez Ventura lo dio por desaparecido en la mañana de ayer y horas después su cuerpo con heridas de arma blanca apareció en un vertedero en el sector La guáyiga en Santo Domingo Oeste.

El joven residente en Los alcarrizos había salido de su casa en un carro Honda Civic el Sabado. Hoy Ministerio Público y policía dicen que investigan y que varias personas han sido interrogadas.

Frederick es el más reciente caso de desaparición en el que los involucrados tiene un perfil muy parecido y hay que suponer que al igual que nosotros las autoridades se están dando cuenta de que no debe ser una casualidad.

Una nota de diario Libre recoge que de marzo a mayo 55 personas han desaparecido en la RD. La mayoría, por suerte, es encontrado después de algunos días. Sin embargo el perfil del desaparecido permanente y de los que han aparecido muertos es el mismo: Hombre joven, clase media, estudiante o cuentapropista, Caminante deportivo o propietario de vehículos. En algunos casos la familia reporta depresión.

Alexander SAng Díaz desaparecido en Honduras hace dos meses se lo tragó la tierra. Las redes sociales han servido para que su familia y amigos mantengan el caso activo pero todos sabemos que se agotará como pasó con Anaury Castillo Lara que desapareció el año pasado tras salir a caminar en horas de la madrugada.

Las autoridades están forzadas a dar una respuesta en este caso pero además llenar la las expectativas en torno a lo que ya es un grupo de los desaparecidos que se pierden teniendo el mismo perfil.

En el mundo entero desaparecen personas pero en el mundo entero cuando los desaparecidos guardan similitud en características alguien piensa que no es un hecho aislado como no parece serlo en estos casos.

Grupos que reclaman los derechos de la comunidad LGBT indican que dos de los desaparecidos de mayor edad eran Gays y que por ahora no hay respuestas de sus casos.

Ojalá que el caso de Frederick se esclarezca para no pensar que la autoridad cierra los ojos ante este tragedia y que la perdida de esas vidas no quedará como una simple tendencia en redes sociales.