Familia organiza fiesta de revelación de género para hija trans de ocho años

Ella Scott tenía solo seis años cuando les dijo a sus padres que no se sentía como un niño.

Al principio, sus padres, Nikki, de 38 años, y Graham, de 39, pensaron que su hija estaba pasando por una fase, pero pronto se dieron cuenta de que su hija estaba decidida a adoptar su identidad trans.

Entonces, cuando Ella cumplió ocho años, la familia decidió hacer una celebración de «revelación de género», con una fiesta y una sesión de fotos para anunciar el viaje de Ella a la familia extendida.

«Con Ella es como si siempre supiera, pero nosotros simplemente no», dijo la mamá Nikki.

“Siempre supimos que ella era un poco diferente, cuando era pequeña, ya que siempre fue amiga de las niñas y jugaba con los juguetes de Frozen.

“Tengo otros dos hijos, los hermanos de Ella, dos niños cisgénero que juegan duro pero Ella nunca quiso unirse.

“A los seis años quería empezar a usar ropa de niñas como faldas y vestidos.

“Debo admitir que Ella es nuestra primera hija y que siendo todo lo que sabíamos, pensé que podría ser solo una fase. Un día de Halloween decidimos dejar que Ella eligiera su propio disfraz y ella quería ser un gato, así que usó una falda y orejas de gato.

“Ninguno de nosotros sabía qué era lo correcto, así que le mostramos a Ella libros de personas trans porque no tenía las palabras para decirlo.

«Eventualmente, lo hizo, dijo que no soy un niño, que no me siento así por dentro».

Nikki y Graham lucharon por saber qué hacer cuando su hija salió del armario por primera vez.

«Estábamos tan confundidos», compartió Nikki, «preguntándonos si era demasiado joven y si estábamos haciendo lo correcto».

“Queríamos asegurarnos de que lo que estábamos haciendo no fuera dañino o perjudicial.

Organizamos una consulta con un psicólogo de nuestro centro local de salud mental infantil Reach Out Center for Kids y se aseguraron de que estábamos haciendo lo correcto.

A partir de aquí, dejamos que Ella tome la iniciativa. En primer grado, comenzó a usar los pronombres ella/sus, finalmente se dejó crecer el cabello y se puso ropa de niña.

«Ella se molestó cuando su cabello no crecía rápido, pero aparte de eso, es una niña muy feliz con un carácter optimista y lo ha sido durante todo su viaje».



La buena noticia es que los dos hermanos de Ella, el resto de su familia y sus amigos han sido de gran apoyo.

Ahora puede explorar su identidad de género en un espacio que se siente seguro y acogedor.

“El primer grado fue confuso ya que algunos compañeros decían que no era una niña”, dijo Nikki. “Sin embargo, decidimos mudar a Ella y al resto de nuestros hijos.

“La nueva escuela de Ella fue un lugar perfecto para que ella explorara quién era ella misma y sus maestros también la habían apoyado mucho. También tiene un gran grupo de amigos a su alrededor.

‘La familia le dio la reacción más cariñosa y de apoyo como se esperaba cuando salió.

“Es su familia, su hogar y eso significa su espacio seguro”.