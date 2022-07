‘El recule de los eléctricos’

Altagracia Salazar

En el campo dicen que quien está contento ve a todo el mundo sonriente. Eso le pasó al superintendente de electricidad, un funcionario de los mejores pagados de la administración pública que ya estuvo en salmuera por denuncias anteriores a su infortunada decisión de aumentarse salarios en medio de un alza de tarifa que tuvo que ser desautorizada por el propio ejecutivo.

La compensación por inflación no debería ser exclusiva para los eléctricos dado que la inflación nos ha tocado a todos y todas. Pero la diferencia en este caso es que el señor superintendente tenía la capacidad de adoptar una decisión que favorecía a una pequeña élite.

El señor superintendente se ha mantenido en el candelero, mediante notificación dirigida a Milagros Ortiz Bosch en su calidad de Directora de Ética e Integridad Gubernamental, la empresa eléctrica El Progreso de El Limón realizó una denuncia por presunta corrupción administrativa, conflicto de intereses, falta a la ética y transparencia gubernamental de parte de Rafael Aníbal Velazco Espaillat, superintendente de Electricidad, solicitando una investigación a los fines de verificar y comprobar lo que consideran un caso de conflicto de intereses. El superintendente dio la callada por respuestas y no se conoce si hay una investigación en proceso.

Otras denuncias le atribuyen vínculos con un sector determinado de ese mundillo de la generación eléctrica privatizada.

Es evidente que el tacto no es la principal virtud del funcionario. Es cierto que el mundo entero enfrenta alzas en las tarifas eléctricas pero aplicarlas sin mediaciones políticas en un país con el nivel de desarrollo de la RD implica no tener sentido de la realidad.

Lo curioso es que quienes se venden como técnicos obligan al político en este caso el presidente de la República a echar sus decisiones hacia atrás en aras de mantener la paz social que no ha ocurrido en otros países. Solo la semana pasada hubo protestas en Panamá y Puerto Rico por el tema de las alzas de la tarifa eléctrica. Supongo que no es lo quiere un gobierno a mitad de período.

Por el momento el gobierno salió bien frente a la convocatoria a protesta de ayer pero es evidente que los tácticos se empeñaron a fondo y funcionarios del mas alto nivel tuvieron que dar la cara.

A Abinader hay que desearle suerte porque tiene que echar dos pleitos: por un lado la crisis provocada por la guerra y la pandemia y por otro las acciones de funcionarios a quienes las mieles del poder le suben la m a la cabeza.