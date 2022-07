Destinos turísticos donde más se enferman de problemas estomacales los gringos

Seamos honestos, si enfermarse es de por sí un problema, hacerlo cuando se viaja es lo peor. Además de estar fuera de casa, de no tener los doctores de confianza, ni la medicina de siempre, a veces, ni siquiera sabemos el idioma de donde nos encontramos… Esto no solo se convierte en puro estrés, sino que puede hacer de tus vacaciones una auténtica pesadilla.

Una nueva investigación de Radical Storage reveló los destinos donde más se enferman los viajeros estadounidenses, así como la principal causa: problemas estomacales. Para esto, la firma encuestó a más de 2,200 norteamericanos y el 65% de los encuestados (1,448 sujetos) dijo haber experimentado problemas a raíz de la comida y la bebida consumida en el extranjero.

El listado de los países donde los viajeros tuvieron mayores inconvenientes estomacales lo lideran México, Reino Unido y Canadá. Mientras un sorprendente 43.2% afirmó haberse sentido mal durante su visita a México, solo el 14.6% de los que vinieron a República Dominicana experimentó este tipo de problemas.

Acá el “top ten”, según esta investigación:

1. México 43.2 %.

2. Reino Unido 33.1%

3. Canadá 30.7%

4. Italia 22.1%

5. Francia 21.5%

6. China 17.4%

7. India 16.6%

8. España 16.2%

9. Alemania 15.8%

10. República Dominicana 14.6%

Según los resultados “el grupo demográfico estadounidense que más enferma por la comida y la bebida en el extranjero es el de 25 a 34 años (47.2%), seguido del de 35 a 44 años (23.9%). Sorprendentemente, los viajeros de mayor edad (65-74 años), que estadísticamente tienen más probabilidades de sufrir problemas de salud, son los que menos enferman en el extranjero”, afirma el artículo publicado en Travel Daily News.

Curiosamente, al momento de ser preguntados por los “países que los evitarían por temor a las enfermedades estomacales”, los estadounidenses dicen confiar más en España y Alemania que en República Dominicana 🤷🏻‍♀️.

Una vez enfermos, ¿cómo proceden los gringos? Buscando ayuda médica local (21.7%), tomando medicamentos de venta libre (19%), consumiendo bebidas carbonatadas sin gas (16.6%) o bebidas con electrolitos (15.2%), y, finalmente, confiando en remedios naturales (10.9%).

Como bien presentan estos datos, vamos bien en cuanto al bajo porcentaje de turistas afectados. ¿Qué nos queda pendiente? Mejorar la percepción sobre la salud alimentaria en nuestro país, ese es el gran reto que tenemos que aceptar y vencer sí o sí.

Traducción y redacción: Maricha Martínez Sosa · Umami Creadores.

Fuente: Karantzavelou, V. (2022). Survey reveals where Americans have the most stomach trouble while on vacation. Disponible en: https://www.traveldailynews.com/post/survey-reveals-where-americans-have-the-most-stomach-trouble-while-on-vacation