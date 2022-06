¿Cómo salió de la cárcel el tal Wilman González?

Altagracia Salazar

En febrero del año pasado el representante legal del recluso Wilman Gonzalez, oriundo del sector San Martin de Porres (Rabo Chivo) de San Francisco de Macorís , desmintió rumores que lo señalaban como el presunto patrocinador de las balaceras que se registraron las noches del domingo y lunes en el referido sector.

Las declaraciones del abogado Jerson Lizardo al digital calle 56, indican que su cliente Wilman González, cumplía condena de 30 años por homicidio en la cárcel Olegario Tenares de Nagua, provincia Maria Trinidad Sánchez.

La reacción del abogado se produjo ante las imputaciones de que Wilman González era el autor intelectual del lamentable caso, donde perdieron la vida tres personas en una peluquería incluyendo un niño de dos años.

Un mes después de eso, el juez de la Corte de Apelación de la provincia Duarte, se declaró incompetente para conocer la audiencia en la que González solicitaba la libertad condicional. El juez Víctor Inoa expresó que no podía conocer la audiencia debido a que el imputado no se encuentra guardando prisión en la demarcación territorial en la que él ejerce, por lo que se declaró incompetente.

El portal Francomarisanos.com indica que Wilman González había sido trasladado de manera inesperada de la fortaleza de la ciudad de Nagua a otra provincia. Una señora vinculada al reo responsabilizó al director de prisiones de lo que le pasara.

González había iniciado en el 2020 una campaña en medios locales y regionales del nordeste para lograr la libertad condicional. Cosa que yo no sé si es posible en un condenado a 30 años por homicidio que no tenía una década preso.

Wilman es de nuevo noticia por un tiroteo del que fue victima el pasado fin de semana. Hoy da declaraciones a la prensa y yo solo quiero preguntar de qué manera logró la libertad y quien rinde cuentas sobre esa situación.

Si un juez de corte no lo liberó y simplemente fue trasladado de Nagua a otra cárcel como es que está en libertad.

Desde San Francisco de Macorís explican que todas las heridas de los dos vehículos fueron en los pies y que es muy probable que sus adversarios solo llamaron la atención para que alguien explica que hace Wilman Gonzalez en la calle.