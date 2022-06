Dos muertos al caer un carro eléctrico desde un tercer piso en China

El fabricante de automóviles eléctricos chino Nio confirmó que dos personas murieron este miércoles cuando uno de sus vehículos cayó desde el tercer piso del edificio sede de la compañía en Shanghái, China. (Seguir leyendo…)

Two killed as Nio electric car falls out of third floor of office in Shanghai: Two people were killed after an electric car made by China's Tesla competitor, the Niu, fell three floors in Shanghai Wednesday afternoon, according to the company's statement https://t.co/d5FBhV8Yma pic.twitter.com/CN3q7myvtC

— worldnews24eu (@worldnews24eu) June 24, 2022