Al menos 8 heridos por un tiroteo en Nueva York

Nueva York.–Al menos una persona murió y otras ocho resultaron heridas después de que se produjeran disparos en la intersección de la calle 139 Este y la 5ª Avenida, en Nueva York, dijo en conferencia de prensa este lunes por la mañana el subjefe Brian McGee, oficial al mando de la oficina de detectives de Manhattan Norte.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

Breaking: mass shooting in Harlem leaves 9 shot, including a 21-year-old man who is dead. This is at 5th Ave and 139th St, at an overpass leading to a park adjacent to the Harlem River Drive. No arrests. @NYPDTips is requesting information. https://t.co/OrnmguiO3G pic.twitter.com/hm9ACeXnt8

