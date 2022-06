La reelección muestra sus garras

Altagracia Salazar

Luis Abinader venció a la más grande maquinaria electoral que se haya construido en el país gracias al uso de los recursos del Estado. El propio Danilo Medina reconoció que su partido después de 16 años consecutivos en el poder no se movía sin la grasa propia del aparato corruptor.

Abinader tiene dos años en el poder y ha logrado sortear con relativo éxito tanto la paralización económica creada por la pandemia como la crisis de suministro y la inflación provocada por la guerra en Ucrania por lo menos eso dicen las encuestas de credibilidad a las que hemos tenido acceso.

Extraña y casi duele que Abinader recurra a las mismas prácticas del PLD para optar por la reelección, que parece que se lanzó ayer en el acto de entrega de certificados de las nuevas autoridades del partido oficialista.

Las caras envejecidas de los pseudo lideres de los partiduchos que acompañaron al PLD esos 16 años, ahora orientados hacia los blancos, expresan la dificultad de avanzar de la práctica política en la República Dominicana.

Esa gente se mueve para donde se mueva la grasa. Todos y todas sabemos que no tiene convicción ni orientación política alguna, que no sea estar en el poder con quien sea sin con ello le toca una borona del estado.

Lo siguiente es el nombramiento, hay que esperar que en unos meses salga el decreto designando a fulano o mengano en alguna oscura dependencia del estado que aunque no sirva para nada garantiza fondos y con ello la colocación del aparato clientelar de cada uno de esos partidos llamados lapa porque están pegados de la teta pública como razón de ser.

Nunca esperé una revolución del pensamiento político de manos del PRM, un partido que aunque nuevo venía de las viejas prácticas del PRD, prácticas que le destruyeron y le hicieron caer en manos de un comerciante de la política como MVM. Si el PRD no hubiera apostado a elegir a quien tuviera dinero para hacer campaña Vargas Maldonado nunca hubiera dirigido otra cosa que no fueran sus negocios.

Ahora cuando el viento sopla a su favor y una parte de la sociedad menos maleada aspiraba a sepultar por lo menos a las caras que han envilecido la política y a una parte de la sociedad, Abinader y el PRM de nuevo los montan en la guagua del poder.

Creo que nadie duda de que el discurso anticorrupción movilizó a los votantes en contra del aparato del PLD, mantener ese discurso ahora acompañado de las mismas caras que hicieron posible el desmadre morado es tener las cara más dura del mundo.